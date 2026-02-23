Celtic avanzó a semifinales de copa y Julián Araujo jugó todo el partido

Oscar Sandoval

Rangers y Celtic protagonizaron una edición más del clásico escocés luego de su enfrentamiento de la semana pasada en liga, ahora fue en copa y la eliminatoria se decidió a favor de los visitantes en penales. Julián Araujo repitió como titular y disputó los 120 minutos.

Celtic avanzó por cuarta temporada consecutiva a las semifinales de copa luego de un partido intenso que terminó empatado tras el tiempo reglamentario y la prórroga, en los penales la suerte no estuvo con Rangers que se topó en dos ocasiones con el travesaño.

Araujo inició como titular y jugó todo el compromiso para sumar 13 partidos con la camiseta de los ‘Hoops’ desde su llegada en el mercado invernal.

Falkir, Dunfemline y Celtic esperan al ganador del duelo entre St. Mirren y Partick en semifinales.