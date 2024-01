Aunque nunca juegue con Lionel Messi, Santiago Giménez está feliz con México

Aunque Santiago Giménez nunca juegue junto a su ídolo Lionel Messi, está feliz con ser un seleccionado mexicano.

Habiendo nacido en Argentina, el hijo del ‘Chaco’ Giménez tuvo la oportunidad de esperar un llamado de su país de origen o buscarse un lugar con México, el país donde vive desde que es niño, en el cual se formó como futbolista y al que está muy orgulloso de representar.

“Me encanta Leo Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón... Estoy feliz con la decisión. Prefiero jugar en contra de él”, comentó el delantero del Feyenoord en entrevista con el periodista Christian Martin.

Con la Selección Mexicana, el atacante de 22 años ya suma cuatro goles.

Giménez tuvo un fantástico 2023, pues solo en la Eredivisie hizo 31 goles, 18 de ellos en el primer semestre de la actual temporada. El jugador ha estallado en el futbol europeo y mucho se lo debe a los peculiares consejos y métodos de entrenamiento de Robin van Persie, exjugador neerlandés que llegó a formar parte del cuerpo técnico de Arne Slot con el conjunto de Rotterdam.

“Me enseñó cosas tan tontas, se podría decir, pero que me han funcionado muchísimo. Por ejemplo, él me decía ‘recibe y antes de los tres segundos, patea, si no, no vale el gol’... La otra era que tiraban un centro y él te intenta tocar, pero me dice ‘si yo te toco, ya no vale el gol, que no te toque’, entonces te hace que estés moviéndote en el área”, compartió el futbolista.

Por los consejos de Van Persie, su padre, su formación en Cruz Azul y su gran capacidad, Giménez es un MVP en la liga de los Países Bajos y vaya que en México están felices de que se haya decidido por el Tri.