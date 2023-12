Santiago Giménez entre los 100 mejores futbolistas del mundo

Santiago Giménez llegó con paso fuerte al futbol europeo y en su segunda temporada ha demostrado que tiene talento para hacer la diferencia.

Su desempeño no ha pasado desapercibido, por primera vez en su carrera, el ‘Bebote’ apareció en el número 75 de la lista de los mejores 100 futbolistas del planeta que año con año publica The Guardian. No es cosa menor, si consideramos solo hay dos jugadores de la CONCACAF en el registro (el otro es Alphonso Davies, #96).

El diario inglés convoca a 218 periodistas de todo el planeta para que voten por los futbolistas más prolíficos del año; en 2023 se recabaron 8,720 votos.

Santiago Giménez es mejor definidor que Erling Haaland

Giménez recibió 393 puntos, producto de la elección de 30 periodistas, lo que lo catapultó al sitio 75; en total se consideraron a 345 jugadores.

Entre los logros del delantero están haber roto el récord de Luis Suárez como el futbolista con más goles en la Eredivisie en un año calendario (31 tantos en 35 partidos). Además, lidera la tabla de anotadores del torneo en esta campaña, con 18 tantos, en 16 partidos; también ha dado cuatro asistencias.

A ello hay que sumar los dos goles y el pase para gol que dio en fase de grupos de la Champions League, llevando su cuenta a 20 tantos y cinco asistencias en 22 encuentros.

El mexicano tiene contrato con Feyenoord hasta el 30 de junio de 2027, después de haber extendido su relación con el cuadro de Rotterdam en agosto pasado.

Otros mexicanos que fueron considerados, pero no pasaron el corte fueron: Edson Álvarez (273), Henry Martín (291), Héctor Herrera (314) e Hirving Lozano (337).