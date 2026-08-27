Redacción FOX Deportes
¡Armando González ya trabaja a tope con Olympiacos!
La ‘Hormiga’ podría disputar sus primeros minutos el domingo 30 de agosto.
Olympiacos fichó a Armando González el 22 de agosto y el mexicano ya trabaja a toda marcha con su nuevo equipo.
En redes sociales, el cuadro griego compartió parte del trabajo que ha realizado la ‘Hormiga’ desde su llegada al club.
El delantero realizó trabajo de gimnasio y ya pisó el césped para entrenar junto a sus nuevos compañeros.
‘Thrylos’ se enfrentará al Asteras Tripolis en la segunda jornada de la Superliga de Grecia, el domingo 30 de agosto. El encuentro podría marcar el debut de González con el conjunto griego.
Armando’s first steps at our training center! ??— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026
¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! ?? pic.twitter.com/nVusTGPiQq
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