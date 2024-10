Rafel Nadal anuncia su retiro del tenis profesional

Rafael Nadal anunció este jueves su retirada definitiva del tenis en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

“Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional”, dijo el jugador español en un vídeo.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi