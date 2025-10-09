Osmar Olvera, propuesto al Premio Nacional de Deportes

Redacción FOX Deportes

La Asociación de Olímpicos Mexicanos propuso como candidato al Premio Nacional de Deportes al campeón mundial de clavados en trampolín de 3 metros, Osmar Olvera, por la hazaña conseguida en Singapur,con lo que rompió además el dominio de los chinos en la prueba, que databa de 2005.

Fue Daniel Aceves, presidente del organismo, quien mencionó que si alguien tiene mérito para obtener el galardón es precisamente el clavadista mexicano, quien pese a su juventud ha mostrado que tiene lo necesario para brillar a nivel mundial.

Creo que muchos aun no dimensionan esto:



¡Osmar Olvera es campeón mundial!



En una disciplina dominada por los chinos, venció a dos de los más laureados.



Lo repito: Osmar Olvera es campeón mundial!!! pic.twitter.com/iyNS0aWb0U — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 1, 2025

“Sin duda alguna, Osmar Olvera, es hoy por hoy uno de los mejores deportistas de México y con su juventud, tiene una trayectoria consolidada”, destacó.

Aceves Villagrán resaltó que al convertirse en campeón mundial de clavados y por ser el primer mexicano que supera a los chinos en este tipo de competencias, automáticamente se constituye como un fuerte y solvente contendiente a repetir como ganador del Premio Nacional de Deportes.

En total ha ganado ocho medallas de campeonato mundial. Con ese resultado es el máximo medallista mexicano en la historia en Campeonatos Mundiales.

Cabe recordar que Olvera ya ganó su primer Premio Nacional el año pasado al conquistar sus primeras dos medallas en Juegos Olímpicos en París 204, bronce en trampolín de tres metros individual y plata en la misma prueba pero sincronizada.