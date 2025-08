Osmar Olvera, dispuesto a ser 'la piedra en el camino' de los chinos

Hiram Marín

Vencer a los clavadistas chinos y más si estos tenían 20 años de hegemonía en la prueba de trampolín de 3 metros en el Campeonato Mundial de Clavados, no era sencillo, pero el mexicano Osmar Olvera lo consiguió y les ganó la medalla de oro.

Esta fue una meta más en la de por sí ya prolífica carrera del también medallista olímpico, quien poco a poco se consolida como uno de los mejores de la actualidad y sin duda uno de los mejores de la historia el deporte mexicano.

¡Le ganó a los chinos! Osmar Olvera es campeón del mundo en clavados El mexicano se colgó la medalla de oro tras rozar la perfección en Singapur

"Cumplí otra meta, estoy muy contento, el cielo es el límite y voy a lograr mi más grande sueño si sigo trabajando".

Sobre sus rivales, está consciente de que no es una tarea sencilla derrotarlos, pues cuentan con una hegemonía importante, además de destacar que lo que lo tiene emocionado es haberles ganado a deportistas que admira.

El momento en el que Osmar Olvera derribó la 'muralla china' y se colgó el oro

"Yuan Cao es una leyenda olímpica en diferentes pruebas, Zongyuan Wang también, ganarles es algo que soñé y estoy muy contento de haberlo logrado, quiero seguir así y ser esa piedra en su camino".

¿Qué más viene para Osmar Olvera?

"Venía pensando en cinco medallas, logré cuatro y me mentalicé, creo que nací para esto, amo competir y cada medalla me motiva más. Hoy me levanté de la cama y pensé que sería un gran día, que iba a ser campeón del mundo en 3 metros y por eso estaba tan emocionado y seguro de que lo iba a lograr".