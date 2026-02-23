No habrá fecha de la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

EFE

World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos, anunció este jueves la suspensión de la parada de la Copa Mundial de Clavados programada para Zapopan, Jalisco (zona metropolitana Guadalajara) del 5 al 8 de marzo próximos.

La medida se da luego de los hechos violentos registrados el domingo pasado. La suspensión de la competencia en México llegó horas después de que la FIFA dio un espaldarazo a México y en especial a Guadalajara, Jalisco, como uno de los escenarios de la Copa Mundial de Futbol, a partir del 11 de junio.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all…

En un comunicado, World Aquatics explicó que, luego de consultar con la Federación Mexicana y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, fue tomada la decisión de no celebrar el certamen con los mejores saltadores del mundo.

"Esta decisión la hemos tomado luego de una profunda evaluación de los riesgos en Zapopan y en el estado. La seguridad de los participantes en los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad", explicó el organismo.

Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa.

Estamos… — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) February 26, 2026

La fecha de la Copa Mundial en México era clasificatoria para la Súper Final Mundial en Pekín del 1 al 3 de mayo.

Al no celebrarse la competencia, la clasificación para el certamen se hará con base en los resultados en la fecha de Montreal, que arrancó este 26 de febrero y se extenderá al 1 de marzo.