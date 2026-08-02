México luce inalcanzable en el medallero de los Juegos Centroamericanos

EFE

Con siete medallas de oro conseguidas este domingo, México continúa aumentando su palmarés como líder de la clasificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las victorias en medio maratón, marcha, clavados y pistola.

México lidera con claridad el medallero con 112 medallas doradas, 76 de plata y 59 de bronce. A bastante distancia se encuentra la segunda clasificada, la delegación de Colombia, con 53 oros, 64 platas y 42 bronces; mientras que Cuba ocupa el tercer puesto (24 oros, 20 platas y 31 bronces).

¡100 medallas de oro para México! 🥇🇲🇽

¡La delegación mexicana acaba de romper la barrera de las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe!



Gracias a cada atleta por dejar el alma en cada disciplina. ¡Gigantes! 🔥💪 pic.twitter.com/gZtuUBd9Ab — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 1, 2026

Cerca de 'la mayor de las Antillas' se ubica Venezuela, con 19 preseas de oro, 31 de plata y 57 de bronce.

En la pugna por el quinto lugar entre los boricuas y los quisqueyanos anfitriones, Puerto Rico se sitúa por delante con 14 oros, 19 platas y 26 bronces; mientras que la República Dominicana ocupa el sexto puesto (13 oros, 14 platas y 42 bronces).

Este lunes tendrán lugar, entre otras disciplinas, las esperadas finales de atletismo de 100 m masculino y femenino, 5.000 m femenino y relevos 4x400 masculino mixto.