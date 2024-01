Las 5 'must' para arrancar la semana

Nuevo año, nuevos torneos y mucha información en la semana que inicia. Estas son las cinco noticias que debes saber:

El futuro de Kylian Mbappé

Aunque se ha reportado sin cesar que el delantero francés ya se decantó por el Real Madrid para continuar su carrera; sin embargo, el grupo que lo representa negó categóricamente que haya un acuerdo entre ambas partes, en cambio aseguró que Mbappé no está pensando en otros clubes porque aún es jugador del Paris Saint-Germain, a pesar de que puede negociar con cualquier equipo desde el 1 de enero pasado.

Arranca el Clausura 2024

Después de un mes de ausencia, vuelve la Liga MX a escena este 12 de enero. América se presenta como el campeón defensor y, aunque ya contaba con un plantel envidiable, se ha reforzado con Christian Calderón, además de a ver extendido el contrato de Luis Fuentes y el préstamo de Igor Lichnovsky. El subcampeón, Tigres, se hizo con los servicios de Juan Brunetta y Monterrey le dijo adiós a Rogelio Funes Mori. Finalmente, Chivas tiene nuevo técnico (Fernando Gago) y está cerca de repatriar a Javier Hernández.

Lista la Supercopa de España

Esta misma semana se conocerá al campeón del torneo, una vez que se disputen las semifinales. En la primera habrá Derbi Madrileño, cuando el Real enfrente al Atlético el 10 de enero; en la segunda, Barcelona se medirá a Osasuna un día después. La final se jugará el domingo 14. Todos los partidos se disputarán en Arabia Saudita.

Así iniciarán los playoffs de la NFL

Quedaron definidos los 14 equipos que aspiran a levantar el trofeo Vince Lombardi. Ravens y 49ers ya están en la ronda divisional, como los mejores de cada conferencia tras 18 semanas. Los duelos de Wild Card se jugarán de la siguiente manera: Browns vs Texans y Dolphins vs Chiefs, el sábado 13; Steelers vs Bills; Packers vs Cowboys, y Rams vs Lions, el domingo, 14, y Eagles vs Buccaneers, el lunes 15.

Rafael Nadal se perderá el Abierto de Australia

Después de 11 meses de ausencia por una lesión en la espalda, el tenista español volvió a la actividad en el Brisbane International, en el que superó las rondas de dieciseisavos y octavos de final, pero perdió en octavos ante Jordan Thompson. La mala noticia llegó al término del encuentro, pues Nadal confirmó que padece un microdesgarro en una zona distinta a donde padeció la lesión que lo dejó fuera casi un año. Por ello le será imposible participar en el Grand Slam que de disputará en Melbourne.