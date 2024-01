Así se jugarán los playoffs de la NFL

Después de 18 intensas semanas de temporada regular, este domingo quedaron definidos los enfrentamientos del llamado 'Super Wild Card Weekeend', que se disputará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de enero.

Conferencia Nacional

El primer sembrado en la NFC es San Francisco 49ers, equipo que descansará en la primer asemana de playoffs, por lo que el resto de los clasificados se medirán como sigue, con el objetivo de avanzar a la ronda divisional.

Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys

Domingo 14 de enero, 4:30 PM ET/ 1:30 PM PT

Los Angeles Rams vs. Detroit Lions

Domingo 14 de enero, 8:00 PM ET/ 6:00 PM PT

Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers

Lunes 15 de enero, 8:00 PM ET

Conferencia Americana

Cleveland Browns vs. Houston Texans

Sábado 13 de enero, 4:30 PM ET/ 1:30 PM PT

Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs

Sábado 13 de enero, 8:00 PM ET/ 5:00 PM PT

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

Domingo 14 de enero 1:00 PM ET, 11:00 AM PT