Las 5 'must' para arrancar la semana

La actividad deportiva está que arde, en todos los frentes se esperan duelos de alarido. Eso sí, no todo ha sido 'miel sobre hojuelas' para algunos.

Estas son las 5 noticias que debes saber:

Barcelona pierde a dos jugadores más

Las lesiones no perdonan a los catalanes. Jules Koundé y Lamine Yamal son las nuevas bajas del cuadro ‘Blaugrana’. El francés presenta un esquince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda; mientras que el español sufre del psoas ilíaco de la pierna izquierda. Además de ellos, el cuadro culé tiene en la lista de lesionados a Pedri, Raphinha, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski.

Implicaciones deportivas de la guerra en Israel

La UEFA ha suspendido todos los duelos programados para disputarse en territorio israelita, entre ellos, el Israel vs Suiza de eliminatorias de la Eurocopa. Además, los partidos de la liga local también han sido pospuestos. La Euroliga de básquetbol también ha decidido postergar dos encuentros. Finalmente, el partido entre Macabbi Haifa y Villarreal de Europa League se mantiene, pero podría suspenderse.

Clasificatorias y amistosos en el futbol

La Fecha FIFA dejará mucha actividad. En el ‘Viejo Continente’ los equipos continúan su camino hacia la Eurocopa. En Sudamérica se disputarán las jornadas 3 y 4 de cara al Mundial de 2026, en las que destaca el Uruguay vs Brasil (por Fox Deportes). En el resto de las confederaciones, CAF, CONMEBOL y OFC se jugarán amistoso; México se medirá a Ghana (14 de octubre) y a Alemania (17 de octubre) ambos por Fox Deportes.

Ultimátum a Sergio Pérez

El Gran Premio de Catar fue la gota que derramó el vaso para Red Bull, pues Sergio Pérez finalizó en el sitio #10, después de arrancar en el #13, tras una serie de errores en las clasificatorias. Por ello, al término de la carrera, Christian Horner dijo que “necesitamos sentarnos con ‘Checo’ sabemos de lo que es capaz y no está en esa forma en este momento. Necesitamos desesperadamente mantener este segundo lugar en el campeonato”. El mexicano tiene 224 puntos, 30 más que Fernando Alonso, tercero de la clasificación general.

Series Divisionales en la MLB

Continúa el camino hacia la Serie Mundial. Las Divisionales de la MLB arrancaron el sábado 7 de octubre y concluirán el sábado 14, si se requieren cinco encuentros. En la Americana se enfrentan: Baltimore Orioles vs Texas Rangers y Houston Astros vs Minnesota Twins; mientras que en la Nacional los emparejamientos son: Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies, Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks.