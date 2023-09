Las 5 'must' para arrancar la semana

El fin de semana ofreció diversidad deportiva, desde futbol hasta tenis, llegó a las pantallas de los aficionados y la semana que está por iniciar promete muchas más emociones.

Estas son las 5 noticias que debes saber para arrancar con todo:

Coco Gauff y Novak Djokovic conquistan el US Open

El último torneo de Grand Slam del año dejó contrastes. Por un lado, Coco Gauff ganó su primer major a los 19 años y saltó al tercer lugar del ranking de la ATP; por el otro, Novak Djokovic conquistó su título #24, a los 36 años, mantuvo el sitio de honor en la clasificación y se convirtió en el jugador más longevo en llegar a 24 majors.

Paul Pogba da positivo en control antidoping

Malas noticias para la Juventus, el mediocampista se sometió a un control antidopaje en el duelo ante Udinese y dio positivo por testosterona. Aunque el futbolista no ingresó al terreno de juego, deberá presentar otro análisis para definir si aún existe la presencia de la sustancia. Si se confirma, podría enfrentar una sanción de hasta 4 años de inactividad.

México y la Liga MX entran a escena

Luego de empatar a dos goles contra Australia, el ‘Tri’ viajó a Atlanta, donde se medirá a Uzbekistán. El segundo amistoso en la era Jaime Lozano se disputará el próximo 12 de septiembre a las 19:30 horas del Este (16:30 PT / 17:30 CT). Por su parte, la Liga MX volverá a la actividad el viernes 15, con la Jornada 8, en la que se disputará el Clásico Nacional.

Continúan las eliminatorias de la Eurocopa

La Jornada 6 de la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024 ya se está disputando. En total, 46 selecciones buscan amarrar su boleto a la competencia continental, pero no será fácil. Por el momento solo cinco selecciones han ganado todos sus duelos: Escocia, Francia y Portugal. Entre los duelos destacados se encuentran: Italia vs Ucrania, España vs Chipre y Portugal vs Luxemburgo.

Arrancó la temporada 2023 de la NFL

El futbol americano regresó a la actividad. A reserva de que se enfrenten Jets vs Bills en el tradicional Monday Night Footbball, la Semana 1 cumplió con las expectativas. Entre los resultados más destacado están los Cowboys, que blanquearon a los Giants (40-0); los Lions superaron a los Chiefs (21-20); los Browns le pasaron por encima a los Bengals (24-3), y los Steelers no pudieron en casa contra los 49ers (30-7).