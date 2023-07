Las 5 'must' para arrancar la semana

Esta semana la Copa Oro continúa su curso para definir a los clasificados a cuartos de final. La Liga MX dio el banderazo de salida del Apertura 2023 y 'Checo' Pérez volvió a emocionar.

Estas son las 5 noticias que debes saber:

Sergio Pérez regresó al podio

Después de haber salido en el lugar 15 en el Gran Premio de Austria, el piloto mexicano consiguió recuperarse y concluir la carrera en el tercer sitio, lo que significó su quinto podio de la temporada y el primero desde el GP de Miami, en mayo pasado.

México sigue su curso en la Copa Oro

A pesar de que la Selección Mexicana perdió contra Catar consiguió su pase a los cuartos de final como primero del sector B, con rival aún por definirse. La actuación del ‘Tri’ dejó mucho qué desear y por primera vez en la historia del torneo perdió un partido de fase de grupos sin anotar un gol. Por su parte, la nación de Medio Oriente también clasificó a la siguiente fase.

Arrancó la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2023 tiene como líder momentáneo a Querétaro, que derrotó en calidad de visitante a Santos. Por su parte, el América perdió en casa contra Juárez y Altas superó en el Jalisco a Cruz Azul. El campeón del torneo pasado, Tigres, dividió unidades con Puebla. No fue el único empate, pues otros tres encuentros terminaron igualados: Mazatlán vs Pachuca (1-1), San Luis vs Monterrey (1-1) y Toluca vs Necaxa (0-0). El único partido pendiente es el de Chivas vs León.

Erick Gutiérrez jugará en México

El Guadalajara se encargó de repatriar al ‘Guti’, quien aún tenía un año de contrato con el PSV. El mediocampista no tenía la continuidad deseada, por lo que decidió marcharse del cuadro neerlandés. En su presentación, el futbolista reconoció que tenía otras ofertas en Europa, pero cuando Chivas mostró interés por ficharlo, no hubo vuelta atrás.

El mercado de fichajes europeo

La ventana de transferencias veraniega no para y aquí revisamos los últimos movimientos en el futbol europeo. Sandro Tonali se convirtió en el italiano más caro, tras fichar por el Newcastle por 70 millones de euros. Marcelo Brozovic será compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr (18 MDE). Marcus Thuram jugará al Inter como agente libre y Timothy Weah ya es de la Juventus (11 MDE).