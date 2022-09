Las 5 'must' para arrancar la semana

Se avecina la fase de grupos de la Champions League, con 32 aspirantes al título. Para la primera jornada del torneo Hiving Lozano es duda, tras recibir un golpe el fin de semana.

En más noticias de mexicanos, Javier Hernández fue de la gloria a la desilusión en cuestión de minutos. Mientras que Andy Ruiz volvió a probar las mieles de la victoria.

Estas son las 5 noticias que debes saber para empezar la semana:

Hirving Lozano prendió las alarmas

El mexicano tuvo que salir en camilla en el duelo ante Lazio, tras chocar con la cabeza de Adam Marusic. ‘Chucky’ fue trasladado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde se descartó una lesión mayor. Sin embargo, el delantero aún es duda para el partido de Champions League ante Liverpool.

‘Chicharito’ rompió la marca de los 200 goles

Javier Hernández vivió una noche agridulce ante Sporting Kansas City. ‘Chicharito’ marcó sus goles #200 y 201 a nivel clubes y estuvo muy cerca de hacer un triplete al 90+7’ y conseguir la victoria para el LA Galaxy. Sin embargo, falló desde el manchón penal pues el arquero John Pulskamp adivinó que el cobro sería a lo Panenka. De esta manera el marcador final quedó empatado a dos goles.

Andy Ruiz se llevó la victoria

‘Destroyer’ no defraudó en la Crypto Arena de Los Ángeles. El mexicano se impuso por decisión unánime al cubano Luis Ortiz, luego de derribarlo en tres ocasiones en la pelea eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Las tarjetas favorecieron a Ruiz 113-112 y dos por 114-111, para llevarse su victoria #35.

Arranca la Champions League

La fase de grupos de la Champions League inicia este 6 y 7 de septiembre con 16 encuentros, ocho por día. Entre los partidos más atractivos están: Sevilla vs Manchester City, Paris Saint-Germain vs Juventus, Inter vs Bayern Munich y Napoli vs Liverpool. Real Madrid visitará al Celtic, mientras que Barcelona recibirá al Viktoria Plzen.

Doble jornada en la Liga MX

La actividad en el futbol mexicano sigue su curso con una fecha doble más, la tercera en lo que va del Apertura 2022. León y Juárez inaugurarán la Jornada 13 este martes 6 de septiembre, mientras que Pumas y Querétaro se encargarán de cerrarla. La Jornada 14 iniciará el viernes 9. Por el momento, América es el líder de la general con 25 puntos, mismo número de unidades que Monterrey, pero con mejor diferencia de goles.