Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina una semana llena de actividad deportiva y aquí te presentamos todo lo que debes tener en el radar.

Semifinalistas de la Champions League a la vista Copyright: Reuters

Este martes 14 y miércoles 15 se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde se definirán a los cuatro semifinalistas. El Atlético de Madrid llega con ventaja de 2-0 sobre el Barcelona; mismo marcador favorable para el PSG, que visita al Liverpool. El Bayern Munich recibe al Real Madrid con global de 2-1, mientras que el Arsenal parte con un 1-0 a favor frente al Sporting de Portugal.

¿Quién ganará la Copa del Rey? Copyright: Reuters

Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras en La Cartuja este sábado 18 para definir al campeón del torneo. Los ‘colchoneros’ disputan su primera final desde la temporada 2012/13, cuando vencieron al Real Madrid. Por su parte, los ‘txuri-urdin’ regresan a esta instancia tras su título en la campaña 2019/20, donde superaron al Athletic de Bilbao.

Continúan las eliminatorias rumbo al Mundial 2027 Copyright: Reuters

El futbol femenil de selecciones retoma protagonismo con los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo. En CONCACAF se definirán seis boletos, mientras que en CONMEBOL se disputan las jornadas 6 y 7. En UEFA, continúan las fechas 3 y 4 del proceso clasificatorio europeo.

Arranca el Play-In de la NBA Copyright: Reuters

Del martes 14 al jueves 17, ocho equipos pelearán por los últimos boletos a los playoffs. En la Conferencia Este, los cruces son Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic y Charlotte Hornets vs. Miami Heat. En el Oeste, Phoenix Suns se enfrenta a Portland Trail Blazers y LA Clippers a Golden State Warriors. La primera ronda de playoffs inicia el domingo 19.

El Masters de Augusta repite campeón Copyright: Reuters

Rory McIlroy defendió su título en el primer major del año tras firmar una tarjeta de 276 golpes (-12), suficiente para superar por un golpe al número uno del mundo, Scottie Scheffler. Es su segundo triunfo en el Augusta National y el sexto major de su carrera.