Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega cargada de partidos, algunos de ellos por el campeonato. Aquí te presentamos las noticias que debes saber.

Se avecina el sorteo del Mundial Copyright: Reuters

Este viernes 5 se definirán los grupos de la Copa del Mundo 2026. En total, habrá 48 participantes, aunque 6 de ellos están pendientes pues se clasificarán por medio del playoff en marzo de 2026. El sorteo se realizará en Washington D.C. La revelación completa de las sedes y horarios se llevará a cabo al día siguiente.

La Liga MX ya tiene semifinalistas Copyright: Reuters

Terminaron los cuartos de final del Apertura 2025 y Chivas, América, Xolos y Juárez quedaron eliminados. Los duelos de ida de las semifinales se disputarán el miércoles y jueves; las vueltas, el sábado y domingo. Los cruces son: Toluca-Monterrey y Tigres-Cruz Azul.

Lionel Messi, por su primera MLS Cup Copyright: Reuters

El Inter Miami se proclamó campeón de la Conferencia Este y ganó su boleto para disputar el partido por el título, donde se verá las caras con Vancouver Whitecaps. Será una especie de reencuentro entre Lionel Messi y Thomas Müller, pues desde que el argentino se marchó del futbol europeo no se han enfrentado. El partido se jugará el sábado 6.

Semana de copas en Europa Copyright: Reuters

Del martes al domingo se disputarán distintas etapas de los torneos de copa en todo el continente. Entre los más llamativos están los octavos de final de la Coppa Italia y la Pokal, así como las segundas rondas de la Copa del Rey y la FA Cup.

La Nations League femenina busca campeona Copyright: Reuters

España y Alemania no se hicieron daño en el duelo de ida de la final del torneo y definirán a la ganadora en el Metropolitano Madrid este martes 2.