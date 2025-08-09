Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El mundo del deporte no para y en Europa se disputarán dos títulos; además v vuelve la actividad liguera.

Crystal Palace, campeón del Community Shield

El ganador de la FA Cup 2025 se impuso al Liverpool en la tanda de penales. Después de haber empatado a dos goles en 90 minutos, se requirió de los penales. Dean Henderson, el arquero del Crystal Palace, fue el héroe tras detener dos cobros. Es la primera ocasión que los ‘Eagles’ conquistan este certamen.

Se avecina la Supercopa de Europa

PSG, ganador de la Champions League, y Totteham, campeón de la Europa League, se medirán este miércoles 13 en el Bluenergy Stadium, casa del Udinese de la Serie A. Es la primera ocasión que los ‘Spurs’ disputan este compromiso, mientras que los parisinos no lo juegan desde 1996, cuando cayeron ante la Juventus (1-6).

Bayern Munich buscará otro título

Los ‘Bávaros’, que conquistaron la Bundesliga, se enfrentarán al Sttutgart, ganador de la Pokal, en la Supercopa de Alemania en la MHPArena. ‘Die Roten’ han jugado este certamen en dos ocasiones (1992 y 2024), mientas que el Bayern ha aparecido 17 veces en él. En cuestión de campeonatos, Sttutgart tiene un título y los ‘Bávaros’, 10, el más reciente en 2022.

Vuelven 3 ligas europeas

Después de casi tres meses de parón en los torneos locales, este fin de semana arrancan La Liga, la Premier League y la Ligue 1. En España el partido inaugural es el Girona-Rayo Vallecano; en Inglaterra, el Liverpool-Bournemouth, y en Francia, el Rennes-Olympique de Marsella. Todos ellos se jugarán el viernes 15.

Regresa la Copa Libertadores

El torneo de la CONMEBOL está de vuelta con la ida de los octavos de final, del martes 12 al jueves 14. Los cruces son: Fortaleza-Vélez Sársfield; Atlético Nacional-Sao Paulo; Peñarol-Racing Club, Cerro Porteño-Estudiantes; Flamengo-Internacional; Botafogo-LDU Quito; Libertad-Rover Plate, y Universitario-Palmeiras.