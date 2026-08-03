Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Renovaciones, competencias internacionales, fichajes y torneos decisivos marcan el inicio de la semana. Aquí te presentamos las cinco historias que debes tener en el radar.

El entrenador argentino seguirá al frente de la Selección Estadounidense. La Federación de Futbol confirmó que renovó su contrato hasta 2030, por lo que dirigirá al equipo hasta la próxima Copa del Mundo.

Después de disputar la Copa del Mundo con Portugal, el mediocampista se incorporó a la pretemporada del Real Madrid, club con el que firmó por dos años. Silva llega por petición expresa de José Mourinho, quien vive su segunda etapa como director técnico del conjunto blanco.

La Champions League disputará la tercera ronda clasificatoria con 10 partidos entre el 4 y el 5 de agosto. Entre los equipos que buscan un lugar en la última fase destacan Bodø/Glimt, Lyon y Fenerbahçe. En la Europa League habrá 13 encuentros del 4 al 6 de agosto, con clubes como Anderlecht, Beşiktaş, Rangers y Benfica. Finalmente, la Conference League tendrá 26 duelos en las mismas fechas, con Ajax, Dynamo de Kiev, Copenhagen y Twente.

El defensa neozelandés marcó en su debut con Olimpia de Paraguay en la goleada de 5-0 sobre Rubio Ñú y selló el marcador. El siguiente compromiso del ‘Decano’ será en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, el 13 de agosto.

La justa deportiva terminará este 8 de agosto, después de 16 días de competencias en 40 deportes. Hasta el momento, México lidera el medallero con 250 preseas: 112 de oro, 77 de plata y 61 de bronce. Entre las marcas que han caído destacan las del medio maratón varonil (Álvaro Abreu), medio maratón femenil (Laura Galván), 800 metros libre (Paulo Strehlke) y relevo 4x100 combinado (México).