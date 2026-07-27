Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Del histórico podio de Isaac del Toro a la actividad en la Champions League, estas son las cinco noticias que marcarán la agenda deportiva de la semana.

Isaac del Toro hace historia Copyright: Reuters

El ciclista mexicano finalizó el Tour de France en tercer lugar, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio y el segundo en conquistar el suéter blanco como mejor ciclista joven, después de Raúl Alcalá en 1987.

LeBron James ya tiene equipo Copyright: Reuters

El basquetbolista de 41 años jugará dos años con los Philadelphia 76ers, con un contrato por 8 millones de dólares. ‘King James’ es el máximo anotador en la historia de la NBA y cuenta con cuatro títulos: dos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con Los Angeles Lakers.

Andrea Pirlo no dirigirá a Italia Copyright: Reuters

El exjugador apuntaba a convertirse en director técnico de la Selección Italiana, pero el acuerdo no se concretó debido a su relación comercial con una casa de apuestas rusa. El presidente de la Federación Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, aseguró que ya trabajan en la elección del nuevo entrenador.

Listo el MLS All-Star Game Copyright: Reuters

Los mejores jugadores del torneo estadounidense se medirán a las figuras de la Liga MX este miércoles 29 en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Como es costumbre, el día previo se disputará el Skills Challenge con cinco retos que pondrán a prueba la destreza de los futbolistas.

Continúan las eliminatorias europeas Copyright: Reuters

Este martes 28 y miércoles 29 se disputarán los partidos de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la Champions League, donde 28 equipos buscan avanzar a la siguiente fase. El jueves 30 será el turno de 18 clubes en la Europa League.