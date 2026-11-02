Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol internacional vive días de reconocimientos y grandes enfrentamientos, mientras México inicia la defensa de su título en la Nations League. Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.

Pau Cubarsí gana el Golden Boy Reuters

El futbolista del Barcelona recibió el Golden Boy 2026, reconocimiento al mejor jugador menor de 21 años que milita en un club europeo. Es el primer defensa que obtiene el premio desde Matthijs de Ligt en 2018, además del sexto español y quinto integrante del Barcelona en conquistarlo. Durante la temporada 2025/26 disputó 48 partidos, marcó un gol y ganó La Liga y la Supercopa de España.

FIFPro reveló su XI ideal Reuters

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) dio a conocer a los 11 integrantes del XI ideal de la temporada 2025/26. La gran sorpresa fue la ausencia de Harry Kane, ganador del Ballon d’Or 2026. El equipo quedó conformado por David Raya; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes; Jude Bellingham, Rodrigo y Vitinha; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi.

Regresa la UEFA Nations League Reuters

Las 54 selecciones de la UEFA regresan a la actividad con las jornadas 5 y 6 de la Nations League. La Jornada 5 se disputará del jueves 12 al sábado 14 de noviembre, mientras que la sexta comenzará el domingo 15 y concluirá el martes 17. Entre los encuentros más atractivos destacan Italia-Francia, España-Inglaterra y Portugal-Noruega.

México busca un lugar en el Final Four Reuters

La Selección Mexicana comenzará la defensa de su título el jueves 12 de noviembre, cuando visite a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final. Además del ‘Tri’ y los ‘Reggae Boyz’, Curazao, Panamá, Guatemala, Canadá, Haití y Estados Unidos buscarán avanzar al Final Four.

La Champions League femenina está de vuelta Reuters

El torneo continental regresa a la actividad con la Jornada 4. Barcelona, campeón defensor, se medirá al Arsenal, equipo ante el que perdió la final de la edición 2024/25. Las catalanas llegan con paso perfecto y lideran la clasificación, mientras que las ‘Gunners’ son terceras con dos victorias y un empate. También destacan Real Madrid-Paris FC, PSG-Bayern Munich e Inter-Manchester City.