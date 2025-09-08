Publicación: jueves 11 de septiembre de 2025

Isaac del Toro suma una victoria más a su brillante palmarés

El mexicano conquistó la Copa Sabatini en la Toscana Italiana

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), ganó este jueves la Copa Sabatini que se disputa en la ciudad de Peccioli, en Toscana (Italia), con un tiempo de 4:46:56 en 197,6 kilómetros de recorrido.

El joven de 21 años consiguió su decimoquinta victoria como profesional, entre las que destacan la Vuelta a Burgos, tres etapas en el Tour de Austria y una en el Giro de Italia de este año.

En Peccioli logró ganar con un gran ataque a falta de seis kilómetros para la meta, que cruzaron en segundo lugar el francés Benjamin Thomas (Cofidis) y el británico Ben Granger (Mig.K Vis) en tercer lugar, a cinco y ocho segundos respectivamente de Del Toro.

