Isaac del Toro vuelve al podio, ahora en Italia

El mexicano ganó el Gran Premio con un cierre fantástico

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, ha vuelto a lo más alto del podio luego de conquistar el Gran Premio Industria & Artigianato en Italia con un cierre fantástico para darle el triunfo número 81 a su equipo en lo que va de la temporada.

Del Toro tuvo que remar contracorriente y alcanzar, en poco más de 10 kilómetros de la meta final, a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli, para hacerse del triunfo con uno de los cierres más espectaculares de los últimos años.

El mexicano detuvo así el cronómetro en cuatro horas 32 minutos y 47 segundos en una de las batallas más emocionantes que haya protagonizado.

Isaac fue uno de los 7 ciclistas que conformaron el equipo UAE-Team Emirates para esta carrera donde ha vuelto a hacer historia luego de convertirse en el único latinoamericano que gana este Gran Premio.

Luego de esta victoria, todo parece indicar que UAE-Team Emirates conseguirá en esta temporada un récord histórico de victorias, mismo que ha sido igualado con la hazaña de Del Toro.

De esta manera, Del Toro llegó a 10 victoras en el presente año y la número 13 de su carrera, todas con el mismo equipo.

