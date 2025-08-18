Héctor Cantú
Isaac del Toro vuelve al podio, ahora en Italia
El mexicano ganó el Gran Premio con un cierre fantástico
El ciclista mexicano, Isaac del Toro, ha vuelto a lo más alto del podio luego de conquistar el Gran Premio Industria & Artigianato en Italia con un cierre fantástico para darle el triunfo número 81 a su equipo en lo que va de la temporada.
Del Toro tuvo que remar contracorriente y alcanzar, en poco más de 10 kilómetros de la meta final, a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli, para hacerse del triunfo con uno de los cierres más espectaculares de los últimos años.
El mexicano detuvo así el cronómetro en cuatro horas 32 minutos y 47 segundos en una de las batallas más emocionantes que haya protagonizado.
Isaac fue uno de los 7 ciclistas que conformaron el equipo UAE-Team Emirates para esta carrera donde ha vuelto a hacer historia luego de convertirse en el único latinoamericano que gana este Gran Premio.
Luego de esta victoria, todo parece indicar que UAE-Team Emirates conseguirá en esta temporada un récord histórico de victorias, mismo que ha sido igualado con la hazaña de Del Toro.
De esta manera, Del Toro llegó a 10 victoras en el presente año y la número 13 de su carrera, todas con el mismo equipo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT