Isaac del Toro perdió el liderato en la Clásica del Tirreno Adriático

EFE

El neerlandés Mathieu Van der Poel reinó este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competencia, tras un sprint tremendo que le permitió alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari, gran 'vencedor' de la jornada tras arrebatar la 'maglia azzurra' al mexicano Isaac del Toro (UAE), a dos segundos del liderato antes de la gran prueba montañosa del viernes.

Esta cuarta etapa de la 'Carrera de los dos mares', de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, brindó el recorrido más complejo y la jornada más agitada vista hasta el momento en la competición. Dos grandes ascensos, dos escapadas numerosas, otra volata comandada por el neerlandés y un cambio en la general tras 4 horas 51 minutos y 40 segundos de travesía.

🎬 The stage lived up to expectations: entertaining, unpredictable, captivating - pure cycling!



Check out the Extended Highlights of Stage 4️⃣ over on Youtube 👀#TirrenoAdriatico @CA_Ita https://t.co/DTS9Va3xun pic.twitter.com/ZnNl6rzEK7 — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 12, 2026

Pegado a la rueda de Van der Poel llegó el italiano Giulio Pellizari (BORA), el nuevo líder, con el que ya compitió en un final veloz en la segunda etapa que también ganó el neerlandés. El podio lo completó el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

En la general, a dos segundos de Pellizzari, asoma Del Toro. A 21 segundos del italiano, en tercera plaza, el esloveno Primoz Roglic, todavía sin demasiado protagonismo pero en busca de su tercer 'Tridente'.

Esta cuarta etapa se presentó como el escenario ideal para una fuga exitosa. Y lo fue, aunque tuvo que esperar al segundo intento. Los primeros aventurados, un grupo de 12, se lanzaron en solitario en los primeros compases de la marcha. Entre ellos, el siempre presente Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta).

El español, criado en la Fundación Contador, pugna por el liderato de montaña con la 'Maglia Verde' y coronó en primera posición, otra vez, como en todas las anteriores etapas, el primer ascenso, en este caso a Ovindoli.

Isaac del Toro continúa con la 'colección' de podios

Conquistó el español también la segunda dificultad de la jornada. Otros 15 puntos en su bolsillo en el Val alico delle Campanelle (12,9 km al 4,5%). Sin embargo, fue el francés Rémy Rochas (Groupama) el que reinó en Castellalto (7,6 km al 4,5%), irrelevante en términos de clasificación al mantener Sevilla la camiseta verde de líder de montaña.

La gran escapada, dividida en dos a falta de unos 35 km para la meta, diezmada por el gran esfuerzo inicial, fue poco a poco sucumbiendo ante un pelotón que neutralizó la fuga al límite, a falta de 15 km para el final, justo a tiempo para reabrir toda la carrera en el último tramo.