Publicación: jueves 12 de marzo de 2026

EFE

Isaac del Toro perdió el liderato en la Clásica del Tirreno Adriático

El ciclista mexicano cedió la primera posición al neerlandés Mathieu Van del Poel

El neerlandés Mathieu Van der Poel reinó este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competencia, tras un sprint tremendo que le permitió alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari, gran 'vencedor' de la jornada tras arrebatar la 'maglia azzurra' al mexicano Isaac del Toro (UAE), a dos segundos del liderato antes de la gran prueba montañosa del viernes.

Esta cuarta etapa de la 'Carrera de los dos mares', de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, brindó el recorrido más complejo y la jornada más agitada vista hasta el momento en la competición. Dos grandes ascensos, dos escapadas numerosas, otra volata comandada por el neerlandés y un cambio en la general tras 4 horas 51 minutos y 40 segundos de travesía.

Pegado a la rueda de Van der Poel llegó el italiano Giulio Pellizari (BORA), el nuevo líder, con el que ya compitió en un final veloz en la segunda etapa que también ganó el neerlandés. El podio lo completó el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

En la general, a dos segundos de Pellizzari, asoma Del Toro. A 21 segundos del italiano, en tercera plaza, el esloveno Primoz Roglic, todavía sin demasiado protagonismo pero en busca de su tercer 'Tridente'.

Esta cuarta etapa se presentó como el escenario ideal para una fuga exitosa. Y lo fue, aunque tuvo que esperar al segundo intento. Los primeros aventurados, un grupo de 12, se lanzaron en solitario en los primeros compases de la marcha. Entre ellos, el siempre presente Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta).

El español, criado en la Fundación Contador, pugna por el liderato de montaña con la 'Maglia Verde' y coronó en primera posición, otra vez, como en todas las anteriores etapas, el primer ascenso, en este caso a Ovindoli.

Isaac del Toro continúa con la 'colección' de podios

El mexicano Isaac del Toro firmó una actuación histórica al terminar tercero en la clásica italiana Strade Bianche 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario del UCI World Tour.
Del Toro completó la prueba dentro del grupo perseguidor y aseguró el podio detrás del ganador con un registro cercano a las 4 horas y 46 minutos de competencia.
La victoria fue para el esloveno Tadej Pogacar, co-equipero de Del Toro, quien lanzó un ataque en solitario a unos 78-80 kilómetros de la meta para conquistar su cuarta Strade Bianche.
El segundo lugar lo obtuvo el joven francés Paul Seixas, quien se desprendió en el tramo final del grupo perseguidor y llegó a meta aproximadamente un minuto detrás del ganador.
Durante gran parte del final de carrera, Del Toro se mantuvo en el grupo que intentaba responder al ataque de Pogacar junto a corredores como Tom Pidcock y Matteo Jorgenson.
En los últimos kilómetros, el mexicano logró seguir el movimiento decisivo de Seixas, aunque el francés se quedó con el segundo puesto en el sprint final en Siena.
La edición 2026 dejó además uno de los podios más jóvenes en la historia de la prueba, con Pogacar, Seixas y Del Toro encabezando la clasificación.
Para Del Toro, el resultado confirma su crecimiento dentro del equipo UAE Team Emirates y lo mantiene entre los ciclistas jóvenes más competitivos del pelotón internacional.
Mantenerse en los primeros lugares en carreras del World Tour es clave en su preparación rumbo al Tour de France, donde busca consolidarse entre los corredores de mayor proyección del ciclismo mundial.

Conquistó el español también la segunda dificultad de la jornada. Otros 15 puntos en su bolsillo en el Val alico delle Campanelle (12,9 km al 4,5%). Sin embargo, fue el francés Rémy Rochas (Groupama) el que reinó en Castellalto (7,6 km al 4,5%), irrelevante en términos de clasificación al mantener Sevilla la camiseta verde de líder de montaña.

La gran escapada, dividida en dos a falta de unos 35 km para la meta, diezmada por el gran esfuerzo inicial, fue poco a poco sucumbiendo ante un pelotón que neutralizó la fuga al límite, a falta de 15 km para el final, justo a tiempo para reabrir toda la carrera en el último tramo.

