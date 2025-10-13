Isaac del Toro, imparable, suma otra victoria en Italia

EFE

El mexicano Isaac del Toro (UAE) firmó una nueva demostración para imponerse en el Giro del Veneto, disputado entre Vicenza y Verona y 161,2 kilómetros de recorrido, y sumar su decimosexto triunfo de la temporada.

Del Toro se mostró una vez más pletórico e incontenible para sus rivales, a los que dejó en la subida final pese a los intentos de seguirle del francés Romain Gregoire y emprendió su camino hacia la meta con 10,7 kilómetros por delante para ganar con un crono de 3 horas 24:29.

El mexicano aventajó en 22 segundos al grupo perseguidor que lideró en la línea de meta su compañero Pavel Sivakov por delante del noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).