Rodri desaira al PSG y sigue esperando al Real Madrid

Héctor Cantú

Los dos campeonatos consecutivos no fueron suficientes para que Rodri se abriera a una posible negociación con el PSG para continuar su futuro fuera del Manchester City.

El capitán español y recientemente reconocido como el MVP del Mundial 2026 sigue en espera de lo que pueda hacer el Real Madrid para llevarlo a sus filas en este mismo mercado de verano.

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Según reporta el diario AS, Rodri sostuvo una llamada con el equipo de la capital francesa, en la que habría sido tajante en su decisión de no mostrar interés por fichar por el PSG.

Para el mediocampista, solo hay dos opciones claras para su futuro inmediato. La primera, aceptar una nueva oferta de renovación con el Manchester City y la segunda, regresar al futbol español con el Real Madrid.

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El Manchester City ha sido claro. No pretende vender a Rodri y si lo hace le pondrá una cláusula de rescisión elevada, un contratiempo que podría alejar al Real Madrid de sus pretensiones por hacerse de él.

Por ahora, Rodri no se mueve y sigue tomando un merecido descanso después del desgaste del Mundial. En los próximos días podría haber luz sobre su futuro inmediato.