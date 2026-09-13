Pequeño susto, pero Paris Saint-Germain sigue firme en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

París Saint-Germain se impuso 3-1 en su visita al Racing Club de Strasbourg en el Stade de la Meinau, dentro de la séptima jornada de la Ligue 1. El conjunto parisino vino de atrás en el tramo final del encuentro para resolver un duelo sumamente complicado y asegurar los tres puntos como visitante.

El cuadro local dio la sorpresa al ponerse en ventaja al minuto 16 por conducto de Giovanni Reyna. Durante gran parte del cotejo, el Strasbourg resistió los embates de la ofensiva parisina, e incluso Ousmane Dembélé falló un penal al 71' que parecía sentenciar el trámite para la visita.

Sin embargo, el PSG reaccionó con contundencia en los últimos quince minutos del tiempo regular. Illya Zabarnyi emparejó los cartones al 77', mientras que Ousmane Dembélé se reivindicó al minuto 85 marcando el gol de la voltereta.

Ya en el tiempo de compensación, Désiré Doué firmó el 1-3 definitivo al 90+3' tras una gran jugada colectiva. Con este resultado, la escuadra parisina mantiene su gran paso en el torneo francés tras firmar una espectacular remontada fuera de casa.