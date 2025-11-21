Paul Pogba debutó con Monaco y regresó al futbol

Redacción FOX Deportes

En el estadio Roazhon Park de Rennes, con la segunda equipación del Mónaco, número ‘8’ a la espalda, finalizada su sanción por dopaje y una exhaustiva preparación física para su nueva oportunidad, Paul Pogba regresó a la competición 811 días después, cuando entró en el minuto 84 y 11 segundos con 4-0 en contra ante el Rennes y con la cariñosa aclamación popular.

🔄 Last substitution:



🟢 Pogba

🔴 Coulibaly



85' | 4️⃣-0️⃣ #SRFCASM — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) November 22, 2025

Pogba jugó once minutos. Un comienzo. Con el duelo terminado, se arrodilló sobre el césped. Habló para sí mismo. Una de las imágenes de la jornada europea.

Ya se preparaba para entrar en el 78. Aún debió esperar. No salía el balón fuera. Todavía vio un penalti en contra, ya en el 82. El 4-0. Justo después, en el 84, entró. Con gesto serio, entre el doloroso resultado, pero con el paso que supone para él, el retorno al deporte de su vida, tras meses de trabajo.

El aplauso sonoro de la afición, por más que fuera rival, o la expectación en la grada, todos atentos a sus movimientos, son el primer impulso para Pogba, que se ubicó en el centro del campo y que debe estar llamado a un papel con más protagonismo en minutos y dimensión de juego. Lo necesita el Mónaco, relegado a la octava plaza, con su tercera derrota consecutiva. El Rennes, en cambio, ya es quinto.