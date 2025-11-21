Ahora sí, Paul Pogba está listo para debutar con el Monaco

Redacción FOX Deportes

Después de cinco meses de haber firmado con el Monaco, Paul Pogba fue convocado para un partido de la Ligue 1.

El francés no había debutado con los monegascos porque físicamente no estaba a tope y, posteriormente, por un problema en el tobillo.

Sin embargo, este 21 de noviembre Sébastien Pocognoli anunció la lista de convocados para enfrentar al Rennes en la Jornada 13 de la Ligue 1 e incluyó a Pogba.

El mediocampista no aparece en un partido profesional desde septiembre de 2023, cuando defendía a la Juventus, pues dio positivo en un control antidopaje y fue suspendido.