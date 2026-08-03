Paris Saint-Germain va por Zion Suzuki

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain continúa planificando su plantilla para la temporada 2026/27 y una de las posiciones que pretende reforzar es la portería. Safonov se mantiene como titular después de ganarle el puesto a Lucas Chevalier, quien podría dejar su lugar en el equipo ante la posible llegada de Zion Suzuki.

La portería del conjunto parisino podría entrar en un periodo de transición. Luis Enrique deberá definir la jerarquía de sus guardametas, aunque todo apunta a que Chevalier se encamina hacia la salida del Parque de los Príncipes.

El francés perdió la titularidad y quedó fuera del Mundial 2026 por falta de actividad. Consciente de que tendría pocos minutos en París, buscaría un nuevo destino para recuperar la continuidad y entrar al radar de Zinedine Zidane.

Fabrizio Romano asegura que Paris Saint-Germain presentó una oferta de "33 millones de euros" al Parma por Suzuki, quien estaría dispuesto a cambiar de aires y competir por el puesto con Safonov.

El periodista italiano señala que las negociaciones continuarán "esta semana" y que el campeón de Francia lleva ventaja sobre otros clubes interesados en el guardameta de 23 años, quien podría convertirse en el primer japonés en vestir la camiseta del PSG.