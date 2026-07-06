Paris Saint-Germain pagará la cláusula de rescisión de Lucas Digne

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain tiene una de las mejores plantillas del futbol europeo y necesita pocos fichajes para la próxima temporada. Una de las posiciones que debe reforzar es la defensa y para ello, pagará la cláusula de rescisión que aparece en el contrato de Lucas Digne con Aston Villa.

El defensor francés pondrá punto final a su etapa con Aston Villa tras cinco temporadas y como campeón de la Europa League para regresar al club donde jugó entre 2013 y 2015. La intención del conjunto parisino sería convertirlo en una alternativa de primer nivel para competir con Nuno Mendes.

De acuerdo con el periodista Fabrice Hawkins, PSG abonará la cláusula de rescisión de Digne, valorada en "poco menos de 10 millones de euros". Además, el reportero aseguró que el futbolista realizará los exámenes médicos en las próximas horas antes de firmar un contrato por tres temporadas.

A sus 33 años, Digne reforzaría al vigente bicampeón de Europa, que iniciará la campaña como el principal favorito para conquistar la Ligue 1 y uno de los grandes candidatos al título de la Champions League.