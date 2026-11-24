Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain derrotó 2-0 a Lorient y consiguió su novena victoria consecutiva en la Ligue 1 para ampliar a seis puntos su ventaja en el liderato. El conjunto de Luis Enrique volvió a demostrar que tiene argumentos para superar las bajas por lesión y encontró en Senny Mayulu y Ousmane Dembélé a los protagonistas de una nueva victoria en el Parque de los Príncipes.

Lorient encendió las alarmas con un cabezazo de Adjei que puso en alerta a Matvey Safonov, pero PSG respondió en la siguiente jugada. Senny Mayulu abrió el marcador a los 32 minutos con un golazo de izquierda dentro del área que terminó en la escuadra, imposible para Yvon Mvogo. El conjunto parisino reflejó en el marcador su superioridad, después de acumular 11 remates, cuatro de ellos a portería.

Pese a las ausencias de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes, el vigente campeón de Francia y Europa sigue encontrando soluciones dentro de su plantilla. PSG acumula 13 victorias en sus últimos 14 compromisos en todas las competiciones, una racha que únicamente se vio interrumpida por el empate 2-2 ante Roma en la Champions League.

Ousmane Dembélé desperdició algunas oportunidades, pero encontró su recompensa al minuto 67. Mika Godts desbordó y dejó el balón al delantero francés, quien definió con la derecha para marcar el 2-0. La superioridad del campeón era evidente y, a 15 minutos del final, acumulaba 22 remates por apenas uno de Lorient.

Safonov evitó el gol de los visitantes con una extraordinaria intervención en la recta final, mientras que Lorient desperdició un penal provocado por un agarrón de Quentin Ndjantou. PSG mantuvo su portería imbatida y aprovechó la derrota de Paris FC para ampliar su ventaja en la cima y tomar distancia de sus perseguidores.