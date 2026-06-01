Paris Saint-Germain busca delantero para la próxima temporada

Oscar Sandoval

El doblete de Ligue 1 y Champions League con el que Paris Saint-Germain terminó la temporada no frena los planes del club que quiere más. La directiva analiza el mercado porque busca un delantero de renombre para mantenerse en los primeros planos del futbol europeo. Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia

El fichaje de Gonçalo Ramos por el PSG no ha tenido el impacto que el conjunto parisino esperaba, el portugués lleva tres temporadas en el Parque de los Príncipes y suma 45 goles en 131 partidos, no son malos números, pero su futuro estaría en el aire porque no terminaría de convencer a Luis Enrique.

Julián Alvarez sería el principal objetivo del campeón de Europa, sin embargo, su llegada al Parque de los Príncipes no parece que vaya a consumarse y eso obligaría al club a mirar en otras direcciones.

Fichar un delantero es prioridad para el equipo parisino, aunque Ramos se mantenga en el club porque el portugués es el único delantero de la plantilla y el técnico necesita otro perfil de jugador para seguir dándole forma a su proyecto.