Luis Enrique tiene reservado un lugar en la historia de Paris Saint-Germain

El técnico español logró objetivos que parecían inalcanzables para el club

Paris Saint-Germain atraviesa por el momento más dulce de su historia desde que Luis Enrique tomó las riendas, se convirtió en el equipo más ganador en la Ligue 1, consiguió su máximo anhelo levantando la Champions League en Munich y prolongó el sueño con la Supercopa de Europa.

Paris Saint-Germain sumó un título más al 2025 con la Supercopa de Europa

El equipo parisino ha levantado la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Europa
Octavo título de Luis Enrique al frente de PSG
Primer título de Lucas Chevalier con 'Les Parisiens'
El equipo parisino ha levantado la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Europa

Luis Enrique reservó un lugar entre los mejores técnicos en la historia de PSG luego del triunfo de este miércoles ante Tottenham en Údine. El español ha ganado todos los títulos posibles al frente del equipo parisino y llevado ocho trofeos a las vitrinas del Parque de los Príncipes.

Los más memorables son la ‘Orejona’ y el obtenido esta noche en Italia que lleva a ‘Les Parisiens’ a la clase alta del futbol europeo, a donde los dueños desde hace años querían pertenecer, se confirmaron como ‘Reyes’ del continente y la historia podría continuar en diciembre.

PSG disputará la próxima edición de la Copa Intercontinental y buscará su propio ‘sextete’, un título que no dejaría lugar a dudas y que convertiría a Luis Enrique en el técnico más laureado en la historia del equipo parisino.

