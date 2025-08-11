Las opciones que tiene Donnarumma para continuar su carrera

Héctor Cantú

Gianluigi Donnarumma, uno de los artífices del título de la UEFA Champions League obtenidos por el PSG en la última final, tiene un pie y medio fuera de institución parisina luego de que quedara relegado de la convocatoria del equipo para disputar la Supercopa de Europa.

El futuro de ‘Gigi’ parece apuntar ahora a la Premier League donde existen tres equipos que estarían seriamente interesados en el meta italiano.

En esa lista se encuentran el Chelsea, el Manchester City, que tendrá que lidiar con la salida de Ederson y el Manchester United que ha vivido auténticas pesadillas con André Onana, quien hasta el momento sigue siendo el portero titular de los Diablos Rojos.

El PSG ha apostado por convertir a Lucas Chevalier en el guardameta titular del equipo que intentará defender los premios obtenidos en la temporada 2024-2025.

Chevalier fue presentado de manera oficial dos días atrás y se perfila para ser el arquero que cuide el arco del PSG ante el Tottenham.

Donnarumma, quien no realizó el viaje, ahora se encuentra dicidiendo cuál será el siguiente paso a dar en su carrera profesional.