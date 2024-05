Keylor Navas anuncia su final con el PSG

El arquero no continuará en el PSG la próxima temporada

A falta de dos partidos por disputarse en la temporada regular de la Ligue 1, el PSG sigue cambiando su estructura y a la lista de jugadores que no continuarán en el club.

A la inminente salida de Kylian Mbappé, quien se marchará al Real Madrid en el verano próximo, se une la del guardameta tico Keylor Navas, quien envió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“Cada segundo que he disfrutado en Principes Park ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su amor y aliento. Ha sido un honor defender este escudo en este increíble estadio. Hay metas por delante pero no quería perder la oportunidad de despedirme de lo que ha sido mi hogar”, escribió Keylor en sus cuentas de redes sociales.

Keylor Navas y Mbappé, los héroes del PSG

El PSG jugó su último partido de la temporada como local en la derrota 1-2 ante el Tolouse. Las siguientes dos jornadas las disputará en calidad de visitante ante Niza y Metz en el marco de la Ligue 1 y ante el Lyon en la final de la Copa de Francia.

En la presente temporada, Keylor Navas solo disputó 7 partidos en todo el ciclo con el equipo Parisino, para dejar su marca en 113 encuentros en los que defendió el arco del equipo francés.