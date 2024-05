"Nunca fuimos inferiores al Borussia Dortmund", denunció el técnico del PSG

Es frustrante perder la eliminatoria ante un equipo que nunca te superó, pero que aprovechó mejor sus oportunidades, así lo sintió Luis Enrique tras la derrota 1-0 de su Paris Saint-Germain ante el Borussia Dortmund, en lo que fue la ronda de semifinales de la Champions League.

"Es un momento triste en el deporte cuando pierdes y sobre todo de esa manera. Felicito al Borussia, ha hecho una Champions destacada y en los dos partidos ha competido muy bien. Hemos hecho seis palos en total, 31 disparos a puerta hoy y no hemos marcado un solo gol, algo prácticamente imposible de creer", ennumeró el técnico español a Movistar.

"No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, el resultado es el que es y les felicito y les deseo lo mejor para la final y nosotros, a recuperarnos del mazazo. Intentaremos levantarnos lo antes posible para la siguiente oportunidad", aseguró el estratega.

⏹️ No pudo ser. Final de la aventura europea para el PSG.



¡Volveremos más fuertes! 💪#PSGBVB I #UCL 0️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/8VhtLEoWO1 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 7, 2024

"El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera, por no conseguir el objetivo. Si analizamos partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores, hemos disparado al poste seis veces, el futbol es a veces injusto y hemos disparado 31 veces a portería y seis postes pero no hemos marcado. El futbol premia al que marca", insistió.

Eso sí, el estratega dijo estar "muy orgulloso con todo el equipo" y evitó hablar de la criticada prticipación Kylian Mbappé, pues "triste sería que un entrenador no esté con sus jugadores y no se ponga por delante en la derrota. Estoy muy satisfecho con los dos partidos. Podemos mejorar, jugar mejor, pero han hecho lo que yo les he pedido, luego se está más o menos acertado".

Paris Saint-Germain, uno de los equipos con más inyección económica a nivel mundial, volvió a quedarse corto en el reto principal de ganar la Champions League, pero seguramente volverá a ser campeón a la Ligue 1 de Francia.