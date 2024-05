Kylian Mbappé lo acepta: Al PSG le faltó aniquilar alBorussia Dortmund

El delantero del PSG Kylian Mbappé consideró que les faltó la eficacia de cara al gol en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.



"Estamos decepcionados, queríamos clasificarnos para la final, pero en la Liga de Campeones hay que ser eficaz en las dos áreas y en ese aspecto han sido mejores que nosotros", dijo.



El jugador, que abandonará el PSG al final de la temporada tras siete años, insistió en que están "decepcionados por los aficionados, por nuestras familias, pero esto es así. Es un proceso largo, hemos demostrado que podemos llegar lejos, creo que este club no está lejos" de ganar una Liga de Campeones.

"Está claro que es mi último partido en Europa esta temporada", ironizó antes de seguir analizando el duelo: "Queríamos poner todos los ingredientes para ganar, pero en los partidos a eliminación directa en Liga de Campeones hay que ser eficaces y no lo hemos sido suficiente en los dos partidos".



Mbappé rechazó que su equipo tuviera exceso de confianza: "Si uno no piensa que puede ganar, nadie lo hará por ti. No creo que ese haya sido el problema, el grupo estaba sereno desde el inicio de temporada, pero el fútbol es así".

"No todo ha sido malo y nos quedan objetivos como la final de la Copa. Vamos a seguir trabajando y tratar de ganarla", añadió.



Preguntado si este miércoles apoyará al Real Madrid, que muchos dicen que será su futuro club, en su duelo de semifinales contra el Bayern de Múnich, Mbappé se negó a contestar y acabó su comparecencia ante los medios.