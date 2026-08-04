Redacción FOX Deportes
Giovanni Reyna deja la Bundesliga y jugará en la Ligue 1
El estadounidense firmó contrato con el Strasbourg hasta junio de 2031.
Giovanni Reyna continuará su carrera en la Ligue 1. El Strasbourg anunció este martes el fichaje del mediocampista, quien firmó contrato hasta junio de 2031.
El estadounidense llega procedente del Borussia Mönchengladbach, donde disputó 20 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. Aunque tenía contrato hasta 2028, ambas partes adelantaron su salida.
Será la primera experiencia de Reyna en la Ligue 1, tras militar en Borussia Dortmund (2019-2025), Nottingham Forest (2023/24, a préstamo) y Borussia Mönchengladbach (2025/26).
Durante el verano disputó cinco partidos con la Selección Estadounidense en el Mundial y marcó un gol en la victoria ante Paraguay.
𝘑𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦…— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 4, 2026
𝙀𝙩 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙘𝙤𝙪𝙫𝙧𝙞𝙧 𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙞𝙣𝙖𝙪 💙
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