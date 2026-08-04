Giovanni Reyna deja la Bundesliga y jugará en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Giovanni Reyna continuará su carrera en la Ligue 1. El Strasbourg anunció este martes el fichaje del mediocampista, quien firmó contrato hasta junio de 2031.

El estadounidense llega procedente del Borussia Mönchengladbach, donde disputó 20 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. Aunque tenía contrato hasta 2028, ambas partes adelantaron su salida.

Será la primera experiencia de Reyna en la Ligue 1, tras militar en Borussia Dortmund (2019-2025), Nottingham Forest (2023/24, a préstamo) y Borussia Mönchengladbach (2025/26).

Durante el verano disputó cinco partidos con la Selección Estadounidense en el Mundial y marcó un gol en la victoria ante Paraguay.