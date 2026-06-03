El PSG alista el inicio de su pretemporada

EFE

El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, iniciará su pretemporada el próximo 5 de agosto con un encuentro ante el Mallorca en el estadio de Son Moix, anunció este viernes el club parisino.

El encuentro, programado para las 20 horas locales (14:00 E/11:00 P), sucederá a falta de una semana de que el PSG se mida en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa de Unai Emery.

El doble campeón europeo tiene tres días después otro amistoso, ante el Manchester United en Gotemburgo (Suecia).

El regreso a los entrenamientos del cuadro de Luis Enrique está programado para el 25 de julio, aunque es improbable que lo haga con su plantilla completa, debido al Mundial que concluirá el 19 de julio.