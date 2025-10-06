El Estrasburgo, a punto de dar el gran golpe ante el Paris Saint-Germain

Enrique Gómez

A punto estuvo el Racing Estrasburgo de pegar el gran golpe en París y de arrebatar el liderato.

Emocionante empate 3-3 entre el Paris Saint-Germain y el equipo revelación de esta temporada en la liga de Francia, el cual sigue deslumbrando con el talento de los argentinos Joaquín Panichelli y Ezequiel Barco.

En duelo entre los dos primeros lugares del campeonato francés, el equipo parisino logró rescatar un punto en casa que le permite mantener el liderato del torneo, sin embargo, parecía encaminado a entregarle la cima al Estrasburgo, que llegó a tener ventaja de dos goles en el segundo tiempo.

Así los 4 primeros lugares de la Ligue 1 al arranque de la octava fecha:

1. PSG, 17 puntos

2. Estrasburgo, 16

3. Marsella, 15

4. Lyon, 15

Pero, aunque el conjunto de Luis Enrique defendió el liderato en este partido, aún podría perder la posición de privilegio, pues los dos equipos de la escolta aún no juegan su partido de esta jornada.

Vaya que sería llamativo, pues la Ligue 1 parece una asignatura que el PSG tiene preaprobada, pues con un valor de plantilla superior al billón de dólares, vale más del triple que el segundo equipo más valioso del torneo francés, el cual no es otro que el Marsella (397 MDE) según Transfermarkt.

Bradley Barcola abrió el marcador en favor del Paris Saint-Germain tras una conexión con Désiré Doué.

No le llames Panichelli, llámalo...



𝑮𝑶𝑳𝑬𝑨𝑫𝑶𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑻𝑶𝑹𝑵𝑬𝑶 😎 🔥 pic.twitter.com/xL2iNMsKtj — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) October 17, 2025

Después vino el doblete de Panichelli (26’ y 49’), quien llegó a siete anotaciones en el torneo y ha callado a quienes pensaban que pagar 16 millones de euros por su carta era un exceso. Entre los dos goles del argentino, Diego Moreira puso el 2-1 parcial al 41’ para sorpresa de todos en el Parque de los Príncipes.

Pero el PSG reaccionó con un penal de Gonçalo Ramos al 58’ y el cabezazo salvador de Mayulu al 79’.

Será difícil aguantarle el paso al Paris Saint-Germain durante toda la temporada, pero, al menos en este partido donde el gigante francés alineó a varios suplentes, el Estrasburgo estuvo a punto de quitarle el liderato.