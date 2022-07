Christophe Galtier no confirma la continuidad de Neymar en el Paris Saint-Germain

El nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, quiere que Neymar se quede porque es un gran jugador, pero reconoce que no controla todo en el club y que habrá que reducir los efectivos, con cinco o seis jugadores que tendrán que irse.

"Un equipo siempre es más fuerte con grandes jugadores. Y Neymar es un gran jugador", subrayó Galtier en una entrevista publicada por L'Équipe.

El delantero brasileño es uno de los nombres que han circulado en las últimas semanas como posibles salidas, unos rumores alimentados por las críticas por su falta de disciplina. Pero, forma parte del equipo que viajó a Japón de gira de pretemporada e incluso así se especula que es uno de los futbolistas que el club quiere vender.

Galtier confirmó que su voluntad es que Neymar se quede, pero reconoció que no tiene la última palabra. "En este campo de competencias, hay muchas cosas que no puedo controlar. Me voy a adaptar al efectivo que tengo y que quiero que sea lo más fuerte posible. Hay que reducirlo, pero quiero que sea lo más fuerte posible", insistió el técnico francés.

Destacó que Neymar, así como Lionel Messi, "son jugadores capaces de colocarse entre las líneas y ser decisivos".

Sobre Messi, el nuevo entrenador afirmó que en los 10 días que lleva en París ha podido comprobar que “es un jugador que está plenamente implicado. Además, todo el mundo sabe qué es capaz de hacer”.

Preguntado sobre la primera temporada del astro argentino en el PSG, Galtier señaló que es normal que necesitara "un tiempo de adaptación", después de mostrar "mucho respeto" por su decisión de cambiar de equipo, en relación con su salida del Barcelona en 2021.