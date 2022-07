Christophe Galtier ya trabaja con Neymar y Lionel Messi en Paris Saint-Germain

🔥 First collective 𝚃𝚁𝙰𝙸𝙽𝙸𝙽𝙶 of the season 🔛⚽#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/1tU3ZO6Ztn