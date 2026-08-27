Triunfo histórico de Huracán en el Monumental

Redacción FOX Deportes

Huracán dio el gran golpe en el Estadio Monumental y se impuso 2-1 sobre River Plate por la décima fecha del Torneo Clausura. El conjunto visitante sorprendió temprano a los ocho minutos de juego cuando un tiro libre ejecutado por Óscar Cortés terminó metiéndose en el arco sin que nadie lo desviara. Pese al dominio territorial del Millonario, la visita aprovechó la eficacia de sus llegadas para ponerse al frente.

En el segundo tiempo, River apretó el acelerador e igualó el trámite a los 25 minutos gracias a una gran volea de Tomás Galván. Sin embargo, la alegría local duró muy poco, ya que Lucas Blondel sacó un potente remate cruzado desde la puerta del área para sellar el 2-1 definitivo a favor de Parque Patricios. El 'Millonario' empujó sin claridad en los minutos finales, pero no logró torcer la historia.

Con este triunfo, Huracán sumó tres puntos de oro que le permiten recortar distancias en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final. Por el lado de River, el resultado significó frenar su buena racha, perder un invicto clave como local y dejar dudas en su funcionamiento. El conjunto de Núñez ahora deberá recomponerse rápido para no perder terreno en los puestos de vanguardia del campeonato.

La derrota dejó al descubierto fallas defensivas en momentos decisivos del partido y dejó preocupaciones físicas por las salidas imprevistas durante el desarrollo del juego. En tanto, el 'Globo' celebró una victoria histórica en Núñez que revalida el buen momento que venía construyendo en el certamen. Ambos equipos ya dan vuelta la página para encarar la recta decisiva de la fase regular.