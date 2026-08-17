Eduardo 'Chacho' Coudet dejó de ser director técnico de River Plate

EFE

El River Plate de Argentina anunció este jueves la salida de Eduardo 'Chacho' Coudet como entrenador tras la eliminación de la Copa Sudamericana, en una conferencia de prensa en la que el presidente del club, Stefano Di Carlo, reveló que Leonardo Ponzio ocupará el puesto de manera interina.

"Te agradecemos en nombre del club por este recorrido y esta situación ya incómoda que te tocó administrar en este tiempo", dijo Di Carlo a Coudet, quien participó de la conferencia de prensa este jueves y lamentó el pobre presente del 'Millonario'.

CHACHO COUDET SE VA DE RIVER ❌?



?️ Desde Núñez confirmaron que este jueves, a las 15, el DT brindará una conferencia de prensa en el Monumental y dará por terminada su etapa. pic.twitter.com/4TuEORXxtb — Diario Olé (@DiarioOle) August 27, 2026

Coudet expresó: "Hemos dicho desde un principio que había un proceso donde teníamos la conciencia de que River es algo insostenible sin resultados, y soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien".

En los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más, pero la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados no se nos dio", agregó, en referencia a las seis derrotas, dos empates y apenas una sola victoria desde el reinicio de la competencia tras el Mundial 2026.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

"Me encanta la exigencia de este club, soy un agradecido a su gente, a los trabajadores, a los directivos y mi cuerpo técnico. Sobre todas las cosas agradecido a los jugadores, sin dudas hemos armado un gran plantel que con el tiempo va a dar muchísimas alegrías", dijo Coudet.

El presidente Di Carlo precisó que el ex mediocampista del club Leonardo Ponzio será entrenador interino acompañado por el encargado del equipo de reserva, Marcelo Escudero.

"Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición", dijo Di Carlo sobre Ponzio.