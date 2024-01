¿Y si mejor se reconcilian con Juan Escobar? Cruz Azul no está convencido

La afición lo pidió a gritos en el primer partido del Clausura 2024 y tras lo desastroso que fue su debut con Cruz Azul, quizá el técnico Martín Anselmi quiera replantearse las cosas con Juan Escobar.

Ya casi ha pasado una semana desde el conflicto del defensa paraguayo con el entrenador argentino y aunque previo al debut de La Máquina, el propio estratega aseguró que el futbolista le había pedido salir, después de lo que fue el primer partido de torneo (derrota 1-0 ante Pachuca en casa) hay que revisar todas las opciones y quizá una sincera reconciliación con el jugador sea lo mejor para el equipo.

En estos momentos, Escobar, más lejos de quedarse https://t.co/w7fy3lPFKt — Armando Melgar (@Armand_Mel91) January 16, 2024

De acuerdo con el periodista Armando Melgar, la novela entre el jugador y el club continúa, pero sigue siendo difícil que el futbolista se mantenga. Por eso, aunque parezca que la institución no tiene prisa en desprenderse de él, debe hacerlo, pues de nada sirve seguir pagando uno de los mejores sueldos por un elemento que no participa, mismo caso con Carlos Salcedo, separado del equipo, pero no de la nómina.

En el primer partido del torneo, la afición reclamó la presencia del capitán y lo seguirá haciendo a menos que el jugador vuelva a jugar o se vaya del club, por lo que el tema debe resolverse lo más pronto posible.