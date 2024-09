¿Y por qué no? Matheus Doria sueña con jugar en la Selección Mexicana

Si Javier Aguirre llamó a la primera oportunidad a Julián Quiñones y hasta lo hizo titular en su partido debut al frente de la Selección Mexicana, quizá no tenga problema en llamar a más naturalizados al Tri. En su momento se habló de Germán Berterame y ahora es Matheus Doria quien levanta la mano.

El nuevo defensa del Atlas, quien hace algunos torneos fue considerado como uno de los mejores jugadores en su posición estando en Santos, nació en Brasil (se le nota por los vestigios de su acento), pero vive en México desde 2018 y solo jugó asiduamente con la sub-21 y sub-20 de Brasil (12 partidos en total), mientras que con el equipo mayor únicamente vio tres minutos en 2013; es decir, podría gestarse fácilmente su convocatoria al Tri.

DORIA LEVANTA LA MANO PARA SER SELECCIONADO NACIONAL✋🏻🦊



Al defensa central de Atlas (naturalizado mexicano), le ilusiona poder ser parte del proceso de Javier Aguirre en el Tricolor🇲🇽⚽️🏟️. pic.twitter.com/jao5uuF4cG — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 10, 2024

“Es algo que me ilusiona desde que saqué mis documentos, desde que me gané mi pasaporte mexicano. Estoy trabajando para eso, mejorado día con día en los entrenamientos y en mi juego. Ojalá que si seguimos por ese buen camino, me tomen en cuenta. Si es posible algún día, seré muy feliz y lo dejaré todo por la Selección Mexicana”, dijo el rojinegro de 29 años, de cara al duelo por la Jornada 7 de la Liga MX ante Pachuca.

Doria ha jugado en seis países diferentes y por su talla y estatura, es un jugador con gran experiencia y condiciones, por lo que ahora solo espera llamar la atención de Aguirre y aspirar a que se le dé una oportunidad. Si Quiñones se ganó su llamado en el Atlas, tal vez Matheus también pueda.