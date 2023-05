¿Y por qué Henry Martín cree que puede regañar a la afición? "Salí muy enojado"

Se ha vuelto común que los jugadores quieran educar a los aficionados y Henry Martín ‘regañó’ a los seguidores del América por su desmedida exigencia en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

El delantero yucateco simplemente no puede entender por qué el público se le puso en contra al equipo al final del primer tiempo del duelo ante los potosinos, cuando más se necesitaba del apoyo, por lo que llamó al público a mantenerse firmes con el proyecto, más ahora en la ronda de semifinales ante Chivas.

“Si uno en momentos complicados se echa para atrás, entonces no estamos listos para ser campeones. Si acaba el partido y las cosas salen mal, nos tragamos los abucheos, pero hacerlo al medio tiempo cuando todavía teníamos el marcador global a favor…”, comentó a los medios de comunicación.

“Yo salí muy enojado. El apoyo debe ser incondicional, se estaba jugando mal, pero no se pueden bajar del barco a la mitad de un partido, eso es lo que no comparto, porque estamos en una Liguilla y van a haber momentos difíciles y no se pueden echar para atrás”, recriminó el futbolista de 30 años.

América y Chivas se miden en el Clásico Nacional más importante de los últimos tiempos, pues el ganador jugará la final de la Liga MX y Martín sabe que el apoyo del público será muy importante de cara a una serie muy intensa, donde posiblemente los jugadores de Chivas querrán vengarse del atacante azulcrema por el festejo burlesco que hizo en el duelo por la fase regular que terminó 4-2.

“Estaría bien que quieran patearme, así los van echando, y a lo mejor pueden parar el partido porque los van a expulsar. Si me quieren patear o hacer algo está perfecto, así es el futbol. Creo que esto es de inteligencia, no creo que suceda, pero si sucede, mejor para nosotros”, dijo respecto al partido de semis.

Pero, volviendo al tema anterior, ¿tiene derecho el campeón de goleo de la Liga MX de reclamarle al público?