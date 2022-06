¿Y los refuerzos? El nuevo técnico de Cruz Azul confía en Santiago Giménez

Los refuerzos todavía no llegan a Cruz Azul, pero el nuevo entrenador Diego Aguirre se toma con calma los fichajes, pues prefiere calidad a cantidad.

El entrenador uruguayo ya trabaja con el plantel en la pretemporada y a la par, analiza los posibles fichajes para La Máquina, donde los mediocampistas Nahitan Nández y Felipe Carballo (ambos uruguayos) destacan como los favoritos de la rumorología para incorporarse al club cementero.

“Habría que tener un poquito de calma con el tema de las contrataciones. No se trata de traer a lo loco. Calidad y no cantidad; estamos en ese proceso de análisis. Creo que hay una buena base de equipo”, comentó Aguirre en entrevista con FOX Sports Radio, después de sus primeros días a cargo del equipo.

El entrenador confía en la plantilla actual e incluso considera seriamente a Santiago Giménez, delantero de 21 años que actualmente se concentra con la Selección Mexicana.

“Tengo la referencia de Santiago. Preciso verlo, tener un día a día con él. Me gusta jugar con jóvenes. No pasa por la edad, hay que ver rendimientos. Que Santiago pelee por un lugar. Las referencias de él son las mejores”, agregó Aguirre acerca del jugador que no siempre ha sido justamente considerado.

El nuevo técnico de Cruz Azul hará su debut oficial al frente del equipo para el duelo honorífico de Campeón de Campeones ante Atlas, previo al debut de La Máquina en la Liga MX el 2 de julio ante Tigres.