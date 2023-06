¿Y en Chivas ya superaron la final perdida? "Todos los días han sido una tortura"

Si perder una final ya es bastante doloroso, imagínense hacerlo después de ir ganando por dos goles…

Chivas descubrió una nueva fase de sufrimiento la noche del 28 de mayo, tanto que, a tres semanas de la derrota ante Tigres, el técnico Veljko Paunovuic reconoció que aún no supera dicho acontecimiento.

Bueno, lo mejor será que el equipo encuentre la motivación lo antes posible, pues el Apertura 2023 inicia en nueve días y el ‘Rebaño’ tiene mucho por trabajar si quiere volver a pelear por el título.

“Después de la Final me he torturado todos los días, desde mis análisis y evaluaciones. Me siento responsable de la derrota contra Tigres. En la segunda mitad no le di soluciones al equipo para combatir los cambios del rival, sigue siendo duro asimilarlo pero utilizo la derrota para aprender. Volveremos a jugar una Final y no dejaré que esos errores se repitan”, comentó el estratega rojiblanco en conferencia.

‘Pauno’ estuvo muy cerca de proclamarse campeón en su primer torneo dentro de la Liga MX, pero quizá no supo mantener enfocado al equipo después de los dos goles tempraneros marcados en casa (al 11’ y al 20’) y tampoco supo rescatarlo del naufragio que se veía venir cuando Tigres descontó a los 65 minutos, ni encontró el camino de regreso cuando cayó el empate al 71’.

La derrota 3-2 en tiempo extra quedó en el pasado, pero el técnico no deja de darle vueltas.

“Me impactan las imágenes de aquel 28 de mayo, quiero recuperar inmediatamente la ilusión en la afición. Estoy convencido de que este torneo será una continuación de lo que hicimos en el anterior. El grupo viene bien preparado. Hay un gran ambiente de confianza y de compromiso en el plantel”, agregó.

¿Cuándo volverá Chivas a jugar una final? El equipo no ha hecho más que fortalecerse para el próximo torneo y por lo pronto el debut en el Apertura 2023 está marcado para el 3 de julio ante León.